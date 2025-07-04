طريقة عمل العاشوراء في المنزل بمذاق لا يقاوم

تحتفل الأمة الإسلامية غدا بـ يوم عاشوراء ومع قدوم هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص بعمل وصفة حلوى العاشوراء في المنزل فهي من أبرز العادات و التقاليد.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل العاشوراء بمذاق لا يقاوم في المنزل و بأسهل الخطوات أيضا.



مقادير العاشوراء



● كيس قمح مسلوق

● نشا

● لبن

● فانيليا

● قرفة

● سكر حسب الرغبة

للتقديم

● سوداني

● زبيب

● جوزهند مبشور



طريقة تحضير العاشوراء



يرفع اللبن مع النشا على النار

ويضاف القمح والفانيليا والقرفة والسكر حسب الرغبة

مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام ثقيل

يوضع خليط العاشوراء في كاسات التقديم

وتزين حسب الرغبة

ثم تدخل الثلاجة ختى تتماسك

وتقدم باردة

يمكن رفع اللبن مع باقي المكونات على النار واستبعاد النشا للحصول على كوب ساخن من البليلة