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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عباس شومان: من صام تاسوعاء فليجمع معه عاشوراء.. يكفر عاما| فيديو

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان
محمد شحتة

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجب على مواطني كل دولة عربية أن يكونوا صفا واحدا على قيادتهم يأتمرون بأمرهم إذا ما دب الخطر.

صيام عاشوراء

وأضاف عباس شومان، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أنه يجب علينا أن نعلم أولادنا على الاعتماد على النفس والعزة والكرامة والدين والتقوى.

وأشار إلى أن المسلمين يعيشون اليوم يوم تاسوعاء ويستقبلون غدا يوم عاشوراء، وصيام عاشوراء يكفر عام مضى، فمن صام اليوم فليجمع معه غدا ومن لم يصم فليحرص على صوم عاشوراء إن أراد.

توحيد راية المسلمين

وقال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن توحيد الكلمة واجب والعجز عنها تقصير، فلنوحد الكلمة ولنعلي راية الدين وننمي الوطنية في نفوسنا.

وأضاف عباس شومان، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن حكام العرب والمسلمين عليهم أن يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض قبل فوات الأوان، وعليهم أن يكونوا وحدتهم ويقدموا مصالح شعوبهم فهم أولى بخيراتها.

وتابع: ربوا أولادكم على حب دينهم واتباع تعاليمه وأعدوهم للإنتاج والعمل والدفاع عن أوطانهم، فمصرنا باقية وإذا نال الأعداء منها فلا بقاء لعرب ولا مسلمين، ولكنها باقية بإذن الله، ستبقى قاهرة وحامية.

عباس شومان خطبة الجمعة الجامع الأزهر الأزهر الشريف صيام عاشوراء

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