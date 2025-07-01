التعدي على معلمة بعين شمس وتصوير الواقعة والنقابة العامة تكشف التفاصيل

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنها تابعت الفيديو المتداول على عدد من صفحات السوشيال ميديا، وفيه تعدى لفظي ومحاولة اعتداء عدد من أولياء الأمور، على معلمة منتدبة لأعمال الملاحظة بـ امتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان محافظة القاهرة.

وحسب بيان لغرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمعلمين، فقد تبين من الواقعة أنها حدثت يوم الأحد الماضي بلجنة مدرسة النعام الإعدادية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

التعدي على معلمة

وكشفت التفاصيل، أنه بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بساعة تقريبا، "أي في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا"، جاء عدد من أولياء الأمور وحاولوا دخول اللجنة الامتحانية، مدعين أن الملاحظين والمراقبين قاموا بسحب أوراق الامتحان قبل انتهاء الوقت الفعلي للاختبار، وقام بعضهم بالتعدى لفظيا على إحدى المعلمات المنتدبة لأعمال الملاحظة باللجنة، وقام بعضهم بتصوير الواقعة ونشرها على عدد من صفحات السوشيال ميديا.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين داخل اللجنة قاموا على الفور بالاتصال بالشرطة التي حضرت خلال دقائق قليلة إلى مقر اللجنة واستدعت الطرفين لتوضيح الحقائق، التي تبين من خلالها عدم صحة ادعاءات أولياء الأمور، وأن المراقبين طبقوا تعليمات وزارة التربية والتعليم بتوزيع الأوراق قبل الامتحان بعشر دقائق، وتسلموا أوراق الإجابة من الطلاب في الموعد المحدد لانتهاء الاختبار.

ولفت البيان إلى أن المعلمة تفهمت الضغط النفسي والعصبي على أولياء الأمور، خلال فترة الامتحانات باعتبارها أما ومعلمة، وتم الصلح بين الطرفين دون تحرير محضر بالواقعة واعتذار أولياء الأمور للمعلمة.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، كل من سيد آدم أمين صندوق الزمالة بالنقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس فرعية شرق القاهرة، ومحمد إمام أمين صندوق الفرعية، بالتواصل مع المعلمة والاطمئنان عليها وتوجيه الشكر لها لتفهمها الضغوط الحالية على كل أسرة لديها طالب في امتحانات الثانوية العامة وتنازلها عن حقها القانوني لعدم إرباك الطلاب وأولياء أمورهم فى هذه الفترة من الامتحانات.

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد إجراءات دخول اللجان، وتوفير الحماية المطلوبة للمعلمين المنتدبين في أعمال الامتحانات.