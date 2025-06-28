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نقيب المعلمين يعلن ضخ دماء جديدة وتصعيد الشباب بمنظومة العمل النقابي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المعلمين يعلن ضخ دماء جديدة وتصعيد الشباب بمنظومة العمل النقابي

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الفترة القادمة تحمل خطة تطوير شاملة لخدمات المعلمين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه سوف يتم التركيز خلالها على ضخ دماء جديدة فى العمل النقابي للمعلمين، واتاحة الفرصة لشباب المعلمين لاتخاذ مواقع قيادية فى منظومة العمل النقابي، وفتح المجال لكل الجهود الساعية لخدمة المعلمين حاملى مشاعل الفكر والتنوير وتربية أبنائنا وتعليمهم قيم الولاء والانتماء لمصرنا الغالية.

وقال الزناتي، إننا ننطلق اليوم نحو آفاق أرحب من العمل والإنـجـاز ، واضعين نُصب أعيننا ما استهدفناه معًا من تطوير وتفعيل لدور النقابة، وضرورة تصعيد الشباب لتولى مقاعد المسئولية فى منظومة العمل التقابي التى تشمل 53 فرعية و 320 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، الذى عقد اليوم بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة، بحضور أحمد الشربيني، ومحمد عبد الله، وكيلا النقابة العامة، وياسر عرفات الأمين العام للنقابة ، وسيد على، الأمين المساعد، وجميع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الميزة التأمينية من 13 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه حاليا، وزيادة مخصصات القرض الحسن، والإعانات المرضية، مؤطدا أنه يثق في قدرات النعلمين، ويرى أيضًا طاقات جديدة من الشباب تريد خدمة المعلمين من خلال العمل النقابي.

وقال الزناتي، إنه يتمنى أن تنخرط الطاقات الشبابية في العمل النقابي وتخدم قضايا المعلمين، مضيفا: "أتمنى من كل قلبي أن تحتضنوا شباب النقابيين من المعلمين، وأن يحظوا بدعمكم ، لتوسيع الصف وتعزيز البناء".

وشدد نقيب المعلمين على أن المسؤولية لا تحتمل الإقصاء، والنجاح لا يولد من العزلة، ولكن بفتح أبواب العمل النقابي لاستيعاب كل الطاقات خاصة من الشباب.

ووجه الزناتي التحية لجميع الحضور من النقابيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة المعلمين، قائلا: أحييكم جميعًا بتحية يملؤها الاعتزاز والتقدير، خاصة إننا نعيش هذه الأيام مناسبتين من أعظم المناسبات، الأولى ذكرى هجرة النبي الأمين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، والثانية ذكرى ثورة 30 يونيو، التى ثار فيها الشعب على الجماعة الإرهابية وفكر الإقصاد، ومنح الشعب ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة سفينة الوطن نحو الاستقرار والأمان، وهو ما نعيشه حاليا، من وحدة المصريين تحت راية الوطن.

وتوجه الزناتي بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الخالدة لثورة 30 يونيو، قائلا في ختام تصريحاته، إننا نجدد العهد بالعمل والاجتهاد فى سبيل رفعة وطننا الغالى، وتحقيق مزيد من النجاح والتنمية والازدهار.

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