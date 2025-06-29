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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المعلمين: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته واستقراره

خلف الزناتي - نقيب المعلمين
خلف الزناتي - نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تقدم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ستظل يومًا فارقًا في تاريخ مصر الحديث.

وقال الزناتي، إن ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته واستقراره، وعبرت عن إرادة المصريين في الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض محاولات العبث بمقدرات الشعب ومستقبله.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن هذه الذكرى المجيدة تجسد قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات، وبناء دولة قوية تقوم على التنمية الشاملة، موضحًا أن ما تحقق من إنجازات ملموسة منذ تلك اللحظة التاريخية وحتى اليوم، يعد نموذجًا يحتذى به في الإرادة والقيادة.

وأكد الزناتي أن ما تشهده مصر حالياً من مشروعات قومية غير مسبوقة في جميع القطاعات يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة فى بناء مصر القوية، مشيداً بجهود الرئيس السيسي في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية في جميع ربوع البلاد.

ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي خلف الزناتي نقيب المعلمين الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة

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