القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى مقيم محافظة قنا، لإدعائه قدرته على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

اعترف بارتكاب الواقعة

وذلك بالتزامن مع انعقاد لجان الامتحانات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهود الحملات خلال شهر (يونيو 2025) عن ضبط عدد (21504) قضية تسول .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.