فتاة تقفز من السابع في دار السلام والسبب: الثانوية العامة

أنهت فتاة حياتها قفزا من الطابق السابع بأحد العقارات في دار السلام بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ، أفاد بسقوط فتاة من أحد العقارات في منطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما تعاني من أزمة نفسية حادة بسبب امتحانات الثانوية العامة، وألقت نفسها من الطابق السابع، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.