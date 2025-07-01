بتر ذراعه.. نجاة شاب من الموت أسفل قطار بالجيزة

أصيب شاب ببتر ذراعه نتيجة اصطدام قطار في الجيزة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص نتيجة اصطدام قطار به بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص، أن شابا تم تحديد هويته، أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن إصابته ببتر بذراعه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.