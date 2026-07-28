وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي لشركة "كونيكتا" الإسبانية في مصر

افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الرئيسى شركة "كونيكتا" Konecta العالمية بالقاهرة الجديدة، في إطار خطة توسع الشركة في مصر باستثمارات تُقدر بنحو 100 مليون دولار تستهدف أيضًا جعل مصر مركزًا إقليميًا لتقديم خدماتها في أسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا وأوروبا والأميركيتين في مجالات تشمل تجربة العملاء الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والدعم التقني، وإنترنت الأشياء. وذلك بحضور المهندس أحمد الحرّاني نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة.

وتُعد شركة "كونيكتا" Konecta من الشركات الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويُعد المقر الجديد مركزًا محوريًا لعمليات "كونيكتا" العالمية، كما يضم أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، والذي يتولى تصميم وتطوير ونشر حلول متقدمة لدعم عمليات الشركة عالميًا، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في هذا المجال.

ويضم المقر الإقليمي لشركة "كونيكتا" في مصر نحو 800 متخصص من الكفاءات المصرية، يقدمون خدمات تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة العملاء متعددة اللغات بالعربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية والإسبانية، والهولندية إلى جانب تطوير وتقديم حلول التحول الرقمي، وتحليل البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والدعم التقني، حيث تخطط الشركة لرفع عدد موظفيها في مصر إلى نحو 3000 متخصص بنهاية عام 2028، دعمًا لتوسعاتها في تقديم خدماتها للأسواق العالمية انطلاقًا من مصر.

توسع استثمارات الشركات العالمية في صناعة التعهيد في مصر

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توسع استثمارات الشركات العالمية في صناعة التعهيد في مصر يعكس الانجازات التي تحققت في بناء منظومة متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم خدمات رقمية عالية القيمة للأسواق العالمية؛ مشيرا إلى أن اختيار مصر لاستضافة أول مركز تميز عالمي لمجموعة "كونيكتا" في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يأتي اتساقًا مع جهود الوزارة نحو تحفيز الشركات على التوسع في تصدير الحلول التكنولوجية المتقدمة، وفي مقدمتها تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن توسع الشركات العالمية في حجم أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يسهم في نقل الخبرات الدولية إلى الكوادر المصرية الشابة، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يعزز تنافسية مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد عالية القيمة.

وأشار إلى استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواصلة الجهود الهادفة إلى تنمية صناعة التعهيد وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وقام المهندس رأفت هندي بجولة داخل مقر الشركة اطلع خلالها على عدد من الحلول الرقمية المتقدمة التي تطورها الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء وخدمات التعهيد، ومن بينها منصة "كوليبري" (Kolibri) للذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، مشيدًا بمساهمة فرق العمل المصرية في تطوير واختبار وتوطين هذه الحلول، بما يعكس كفاءة الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتمكنهم من تقديم خدمات رقمية متطورة ومتعددة اللغات للأسواق العالمية، مؤكدًا أن تنامي دور الكوادر المصرية في مراكز الخدمات العالمية يعكس التطور المستمر في منظومة بناء القدرات الرقمية في مصر.

وقال المهندس أحمد الحرّاني نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "مصر ليست مجرد موقع تشغيلي لكونيكتا، بل هي مقرنا الإقليمي وتحتضن أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأضاف: "يعكس نمو فريق العمل لدينا في مصر إلى 800 متخصص، مع استهداف الوصول إلى 1000 بنهاية العام الجاري، عمق الكفاءات المصرية وثقة عملائنا حول العالم في الخدمات التي نقدمها من القاهرة."

وأوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ "إيتيدا"، أن توسع شركة "كونيكتا" في مصر يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية، بهدف دعم خطط نمو عمليات تصدير الخدمات للأسواق العالمية انطلاقًا من مصر، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وزيادة الصادرات المصرية من خدمات التعهيد. وأكد أن استضافة مركز تميز للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يعكس التحول نحو الخدمات الرقمية عالية القيمة، وتبرز تطور قدرات مصر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكانة مصر المرموقة على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية لمختلف الأسواق الدولية.

الجدير بالذكر أنه يأتي افتتاح المقر الإقليمي لشركة كونيكتا تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "كونيكتا"، لإطلاق عمليات الشركة في مصر وتأسيس مركز إقليمي لخدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وتعد شركة "كونيكتا" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التعهيد الرقمي لخدمات الأعمال وتجربة العملاء (CX)؛ حيث تأسست عام 1999 ويقع مقرها الرئيسي في مدريد بأسبانيا، وتضم 109 آلاف موظف يقدمون الخدمات بأربعين لغة في 28 دولة عبر أربع قارات.

ويأتي توسع "كونيكتا" في مصر في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز انتشارها العالمي وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تقديم خدمات مبتكرة وعالية القيمة لعملائها حول العالم.