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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرضت لحادث مؤلم.. وفاة "مُدرسة" ببني سويف والنقابة العامة تدعم أسرتها

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، يفيد بوفاة المعلمة حمدية عبدالعظيم عبدالله، معلمة الحاسب الآلي بمدرسة "إهناسيا 3 الابتدائية"، وذلك إثر تعرضها لحادث سير أليم أثناء توجهها إلى عملها.

وعلى الفور كلف نقيب المعلمين، مصطفى الديب، رئيس النقابة الفرعية ببني سويف، بسرعة التوجه إلى المستشفى والتواجد مع أسرة الفقيدة، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، مشدداً على سرعة إنهاء مستحقاتها المالية في أسرع وقت وتسلميها إلى أهلها.

كما قام محمد عبدالله، وكيل النقابة العامة، بالتواصل مع أسرة الفقيدة، ونقل لهم تعازي خلف الزناتي، مؤكدًا "دعم النقابة الكامل لهم في هذا المصاب الجلل".

وأكد عبد الله، أن النقابة لا تدخر جهدًا في دعم أعضائها والوقوف بجانبهم في كافة المواقف، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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