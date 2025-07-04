قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1787 وظيفة بمشروع الضبعة النووي بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه
عاشوراء.. معجزة موسى وسنة نبوية يحييها المصريون كل عام
الأرصاد تحذر: موجة حارة شديدة تضرب البلاد.. تفاصيل
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 30 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان
وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم
عبد العاطى يثمن موقف النرويج الداعم للقضية الفلسطينية ويحذر من تردي الأوضاع بغزة
عيار 21 يسجل 4650 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4/7/2025
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الموقف القانوني حال وفاة عضو قبل بدء انتخابات الشيوخ 2025
الجمعة إجازة.. الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة .

وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .

 إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر ، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار وزير الري لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ .

تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة

وأكد الدكتور سويلم أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث  تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ .

وزير الموارد المائية والري الخطة القومية للموارد المائية التعاون المصري الهولندي الاجتماع إدارة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

شيكابالا

بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الذباب المصري يغزو إسرائيل

رعب في إسرائيل من الذباب المصري | شاهد

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

مصرع شخصين أثناء التنقيب عن أثار بالبحيرة

الأرض بلعتهم.. انتشال جثتي شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

ترشيحاتنا

مها الصغير

كما تدين تدان.. رسالة من مها الصغير تثير الجدل

الفنان كريم مغاوري

كريم مغاوري يطمئن الجمهور على حالته الصحية

احمد شيبه

أحمد شيبة يشارك صورة مع أولاد أحمد عامر

بالصور

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

الدجاج
الدجاج
الدجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد