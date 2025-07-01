قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
لجنة الإسكان بالنواب: من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا
ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى.. أنغام: الظلم المرة دي غير محتمل
أنغام تبكي على الهواء بعد أزمتها الصحية: شيرين حصلها مشكلة في حفلة أنا مالي
سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد
مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟
قبطان يرد على شائعات الموجات المدفونة تحت البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف للري بالعاصمة الإدارية.. توثيق لتراث إدارة المياه وحماية للمنشآت التاريخية

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

تمتلك مصر تمتلك تراثا طويلا فيما يتعلق بالري، وكانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة في وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لحماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، وعرض تقنيات الري المختلفة التي كان لها دور بارز في خدمة الاقتصاد وتحقيق التنمية على مر العصور، وفق تصريحات وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم. 

الحضارة المصرية القديمة كانت رائدة في وضع تقنيات للري هي الأقدم في التاريخ

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات تأسيس متحف للري بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المقترح تنفيذها من خلال عرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالري بصورة متحفية ملائمة، من خلال إعداد مسارات داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، تتضمن عرضا للقطع الأثرية البارزة بشكل متحفي، مع عمل كود لكل قطعة متحفية، بما يمكن الزائرين من التعرف على تفاصيل كل قطعة أثرية معروضة.

ووجه الدكتور سويلم بالاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة في مجالات ترميم المقتنيات التاريخية والعرض المتحفي، كما وجه بإنشاء صفحة إلكترونية لمتحف الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان، وعمل كود للقطع الموجودة، بهما لتمكين المواطنين من التعرف بسهولة على محتويات المتحفين وتاريخ كل قطعة متحفية.

الحفاظ على منشآت الري ذات الطابع التراثي

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميمها من خلال الاستعانة بأفضل الشركات والجهات المتخصصة في هذا المجال، في ظل امتلاك الوزارة لمنشآت مائية تاريخية عديدة.

كما أكد سويلم أهمية ترميم المقتنيات والوثائق التاريخية المهمة مثل الكتب والخرائط والتقارير والصور، خاصة في ظل ما تمتلكه وزارة الري من مهمات هندسية كانت تستخدم سابقا في القياسات المائية بالترع ونهر النيل، إضافة إلى كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر"، و"ألبوم حفل افتتاح قناة السويس عام 1869"، و"أطلس خرائط مصر لعام 1928" وغيرها، ورقمنة هذه الوثائق، بما يسهم في الحفاظ عليها.

وزير الموارد المائية مصر نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب

ترشيحاتنا

هاني الناظر

ممنوع الخروج وقت الذروة.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس

الابراج

أبراج تعشق البحر .. هل أنت منهم؟

الاوريو

طريقة عمل عصير الأوريو في المنزل

بالصور

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

المزيد