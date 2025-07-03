وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيل

أكد هاني سويلم وزير الري، رفض مصر بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الري : مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص السد الإثيوبي، وجهود مصر قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من جانب إثيوبيا".

وتابع وزير الري : إثيوبيا دأبت على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعى والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأنه".

وأكمل وزير الري : نهج إثيوبيا قائم على محاولة فرض الهيمنة المائية بدلا من الشراكة والتعاون وهو ما لن تسمح به مصر".

وتابع وزير الري المصري: المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تناقض ما تعلنه من رغبة في التفاوض".

وأكمل وزير الري: “ مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب”.