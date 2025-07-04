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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طيران الاحتلال يطلق نيرانه بشكل كثيف على غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن طيران الاحتلال يطلق نيرانه بشكل كثيف على مناطق شمال ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وإسبين بارث إيد وزير خارجية النرويج، لتناول مستجدات التطورات الإقليمية.

وأشاد الوزير عبد العاطى بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين مصر والنرويج بشقيها السياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية البناء على مخرجات زيارة رئيس الجمهورية للنرويج في ديسمبر ٢٠٢٤، وعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم حول تدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتطورات فى غزة، ثمن الوزير عبد العاطى الموقف النرويجى الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واطلع نظيره النرويجي على الجهود التي تقوم بها مصر مع قطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، منوها الى المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة المقرر أن تستضيفه مصر بعد التوصل لوقف إطلاق النار بمشاركة دولية واسعة.

وحذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة السياسات الإسرائيلية، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

كما أكد الوزيران على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وايران واستئناف المسار الدبلوماسي بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوتر في المنطقة.


 

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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