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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مأساة في مدينة ملاهي.. وفاة شابة داخل لعبة قطار الموت بـ6 أكتوبر

صدى البلد

شهدت مدينة ملاهي شهيرة في منطقة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية حادثة مؤسفة يوم الأحد، حيث توفيت شابة في العشرينات من عمرها داخل لعبة "قطار الموت".

لعبة قطار الموت تنهي حياة فتاة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة الشابة في المدينة، وعلى الفور تم إرسال فرق الإنقاذ والشرطة إلى موقع الحادث. تبين أن الشابة فقدت وعيها أثناء ركوبها القطار المميت مع أصدقائها، مما دفع العامل المشرف على اللعبة إلى إيقافها فوراً.

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تم نقل الشابة إلى المستشفى وهي في حالة فقدان تام للوعي، وتبين أنها توفت بسبب توقف عضلة قلبها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادثة، وطلبت التحريات من الأجهزة الأمنية للكشف عن تفاصيل الحادثة وتحديد ملابساتها.

حوادث مشابهة

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث مثل العديد من البلدان حول العالم، التي شهدت حوادث مشابهة نادرة، وفي مارس الماضي تعرضت فتاة لحادث مأساوي أثناء ركوبها الأمواج على قطار في منطقة سيلفر سبرينج. وفقًا للتقارير الأولية، تم استدعاء شرطة مترو النقل في حوالي الساعة 10:30 صباحًا للتحقيق في الحادث على متن القطار.

وتشير التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة إلى أن سبب وفاة الفتاة يعود إلى ممارستها ركوب الأمواج وأصيبت بنوبة قلبية، وصدر بيان رسمي من الشركة يعبر عن حزنها العميق لوفاة الفتاة.

سبب الأزمة القلبية

وعلق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، على حادث وفاة فتاة في مدينة 6 أكتوبر بسبب أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها في مدينة ملاهي مشهورة.

وفي مداخلته في برنامج "حضرة المواطن"، أشار شعبان إلى أن القلب يحتوي على حوالي 40 ألف خلية عصبية وأنه يتأثر بشدة بالانفعالات القوية. وأوضح أن بعض العلماء يرون القلب كمخ الطرف الأخير بسبب كثرة الخلايا العصبية الموجودة فيه.

وأكد أن الخوف والحزن الشديد يمكن أن يؤديان إلى إفراز كمية كبيرة من هرمون الأدرينالين، وهذا يمكن أن يتسبب في تقلص الشرايين التاجية وفي النهاية يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أن الانفعالات القوية، بما في ذلك الفرح، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وفي بعض الحالات توقف القلب. وقد نصح شعبان، الذي عمل كعميد لمعهد القلب، بأنه من الضروري أن نحافظ على توازن المشاعر وعدم الانفعال الشديد من أجل الحفاظ على صحة القلب.

التحقيق في الحادث مدينة ملاهي أشهر مدينة ملاهي

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