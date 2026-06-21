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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل سلبي يمنح منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخه بكأس العالم

الاكوادور و كوراساو
الاكوادور و كوراساو
رباب الهواري

فرض منتخب كوراساو التعادل السلبي على نظيره منتخب الإكوادور، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب كانساس سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد المنتخب الوافد حديثًا إلى البطولة أول نقطة في تاريخه بالمونديال، ويحافظ على فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وجاءت المباراة متوازنة في معظم فتراتها، إذ حاول منتخب الإكوادور فرض سيطرته والاستحواذ على الكرة، ونجح في صناعة العديد من الفرص الخطيرة، إلا أنه اصطدم بدفاع منظم وتألق لافت من حارس مرمى كوراساو، الذي وقف حائلًا أمام جميع المحاولات، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

تألق حارس كوراساو يخطف الأنظار

كان الحارس إيلوي روم نجم المباراة الأول دون منازع، بعدما قدم أداءً استثنائيًا وساهم بشكل مباشر في خروج منتخب بلاده بشباك نظيفة. ونجح روم في التصدي لست كرات خطيرة خلال الشوط الأول فقط، ليحقق الرقم الأعلى في عدد التصديات خلال شوط واحد في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن.

واستمر الحارس في تقديم مستواه المميز خلال الشوط الثاني، ليحافظ على نتيجة التعادل حتى صافرة النهاية، ويحصد إشادة واسعة بعد واحدة من أبرز العروض الفردية في البطولة.

حسابات المجموعة تشتعل قبل الجولة الأخيرة

منح التعادل منتخب كوراساو أول نقطة في رصيده، ليتواجد في المركز الرابع، لكنه أبقى على آماله قائمة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثالثة والأخيرة، حيث سيكون مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على التأهل.

في المقابل، رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى نقطة واحدة أيضًا، ليحتل المركز الثالث، بعدما فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له لتحقيق الفوز.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط بعد ضمان التأهل إلى الدور التالي، بينما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، لتبقى المنافسة مشتعلة بين المنتخبات الثلاثة الأخرى على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية

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