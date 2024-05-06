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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| رحيل 3 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم بينهم لاعب أجنبي.. وتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في يوم شم النسيم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد أبرزها من خلال التقرير التالي:

أكبر إبادة جماعية .. الرئاسة الفلسطينية تحذر من اجتياح رفح
أكدت لرئاسة الفلسطينية أن اجتياح رفح الفلسطينية يعني أن 1.5 مليون مواطن سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية .


رحيل 3 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم بينهم لاعب أجنبي| من هم
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" تفاصيل رحيل 3 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم بينهم لاعب تونسي خسر فيه النادي 2 مليون دولار".


أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6 مايو 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين 6 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024.. ومفاجأة بعيار 21
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 6 مايو 2024.


إدارة حدائق الحيوان: إقبال جماهيري كبير مع بداية يوم شم النسيم
أكد محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن حدائق وزارة الزراعة تتمثل في حديقة الأسماك بالزمالك وحديقة الحيوان بالإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ .

 

طقس شم النسيم.. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تشهد انخفاضات فى قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.


أجواء ربيعية| تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في يوم شم النسيم.. فيديو
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد  الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في يوم شم النسيم.

 

استشاري تغذية: الفسيخ والرنجة يسهمان في زيادة هرمون السعادة بالجسم
قدم الدكتور خادل عبد العزيز استشاري التغذية الإكلينيكية، نصائح مهمة عند تناول الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم.


الإذاعة الإسرائيلية: الجيش بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية قبل شن هجوم
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".


جيش الاحتلال يطلب من سكان شرق رفح الفلسطينية الإخلاء الفوري
أعلن جيش الاحتلال، أنه يشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة “إنسانية موسعة”، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

برامج التوك شو الرئاسة الفلسطينية الأهلى أسعار الذهب حدائق الحيوان شم النسيم الأرصاد الفسيخ والرنجة جيش الاحتلال

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