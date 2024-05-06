استشاري تغذية: الفسيخ والرنجة يسهمان في زيادة هرمون السعادة بالجسم

قدم الدكتور خادل عبد العزيز استشاري التغذية الإكلينيكية، نصائح مهمة عند تناول الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم.

وقال خالد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفسيخ والرنجة يسهمون في زيادة هرمون السعادة للإنسان ".

وأضاف :" دول عديدة في العالم تتناول الفسيخ والرنجة مثل روسيا.. لا ضرر من الفسيخ والرنجة طالما تم شرائها من مكان موثوق فيه وتناول كميات مناسبة وباعتدال ".

وأكمل :" ننصح مرضى الضغط بعدم تناول كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ بسبب الملوحة المرتفعة ".