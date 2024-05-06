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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية: الفسيخ والرنجة يسهمان في زيادة هرمون السعادة بالجسم

صدى البلد

قدم الدكتور خادل عبد العزيز استشاري التغذية الإكلينيكية، نصائح مهمة عند تناول الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم.

 

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 وقال خالد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفسيخ والرنجة يسهمون في زيادة هرمون السعادة للإنسان ".

 

وأضاف :" دول عديدة في العالم تتناول الفسيخ والرنجة مثل روسيا.. لا ضرر من الفسيخ والرنجة طالما تم شرائها من مكان موثوق فيه وتناول كميات مناسبة وباعتدال ".

 

وأكمل :" ننصح مرضى الضغط بعدم تناول كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ بسبب الملوحة المرتفعة ".

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