طبيبة تكشف معلومات مهمة عن الفسيخ

شاركت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك، أهم المعلومات قبل شم النسيم، عن الفسيخ الصالح للاستهلاك الادمي والذي يجب أن يتمتع بالتالي:

_ مدة تمليح لا تقل عن 3_4 أسابيع للأسماك الصغيرة و 6 أسابيع للأسماك الأكبر حجما .

_ رائحته خالية من العفونة والنتانة المقززة لكن يتمتع بالرائحة المميزة للفسيخ .

_ أنسجته غير مهترئة وخال من البقع والنمو الفطري.

_ يتمتع من الداخل بلون لحم أحمر أو وردي “زاهي” لا أحمر مزرق ولا بني ولا رمادي ولا أسود.

_ جسم السمكة خال من القطع والجلد سليم .

_ جسم السمكة خال من الانتفاخ .

_ لا يوجد مياه داخل تجويف السمكة .

_ نسبة الملوحة عالية وابتعد عن الفسيخ العادم "الدلع" .

_ يجب وضع الفسيخ في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل الاستهلاك لضمان التخلص من أي طفيليات داخلية.