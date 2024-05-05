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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اليوم العالمي لنظافة اليدين.. غسلها باستمرار يحميك من هذه الأمراض

غسيل الأيدي
غسيل الأيدي

يحتفي العالم اليوم في ال 5 من مايو باليوم العالمي لغسل اليدين ، ولدرء كل شيء، بدءًا من أمراض الجهاز التنفسي البسيطة وحتى فيروس كورونا، فإن أساسيات النظافة هذه هي المفتاح للحفاظ على صحتك.

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عندما تتلامس مع العديد من الأشخاص والحيوانات والأطعمة والأسطح، فإنها تلتقط آلاف الجراثيم والبكتيريا والفيروسات وغيرها من المواد الضارة المتنوعة التي يمكن أن تصيبك بالمرض إذا دخلت جسمك. "نحن نلمس أعيننا وأنوفنا وأفواهنا بأيدينا أكثر مما نعتقد، وهذا يمكن أن يسمح بالتلقيح المباشر للجراثيم في الأغشية المخاطية لدينا.

كما أن غسل اليدين يمكن أن يقلل من أمراض الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بنسبة تصل إلى 58 بالمائة، وفقًا لمركز السيطرة على مركز الأمراض .

لذلك من المهم غسل اليدين  لمدة لا تقل عن 20 ثانيه للتخلص من الجراثيم والميكروبات. 

 

غسل اليدين الفيروسات كورونا الاسهال

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