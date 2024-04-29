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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تناول التونة 3 مرات أسبوعيا وشاهد النتيجة

التونا
التونا

تحتوي التونة على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومنها الحديد -  فيتامين ب6 - البوتاسيوم - اوميغا 3 - السيلينيوم  - اليود  - فيتامين د -  فيتامين ب 12 .

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فوائد التونة 

- تعتبر التونة مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب12 ، 
وهو فيتامين أساسي ضروري لتكوين الحمض النووي، يساعدك تكوين خلايا دم حمراء جديدة ومنع تطور فقر الدم 
.
- تساعد المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونا على تقليل مستوى الكوليسترول الضار ، و يساهم بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية.
.
- أحماض أوميغا 3 الموجودة في التونا 
لها تأثير إيجابي على صحة العين، وخفض خطر الإصابة بجفاف العين ، وتساهم في الصحة العامة لشبكية العين. 
.
- هناك دراسات عديدة حول ان أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في التونا تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم. 
.
- تساعدك التونة في الحفاظ على وزن صحي 
التونة هي لحم قليل الدهن، ومنخفض السعرات الحرارية ،ويساعدك على الشعور بالشبع لفترات طويلة لذلك فهو خيار ممتاز في الحميات 
.
- مصدر جيد لفيتامين د 
تعتبر التونة واحدة من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د الضروري لصحة العظام ، وتقوية جهاز المناعة ضد الأمراض، وضمان النمو الأمثل عند الأطفال .
 

التونا الخلايا السرطانية فوائد التونا فيتامين ب 12 الحديد

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