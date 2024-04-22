وصفة سهلة.. طريقة تحضير أم الشعور

تعد أم الشعور من الوصفات المميزة والشهيرة، ويمكن تحضير أم الشعور بوصفة بسيطة في المنزل.

وإليك طريقة تحضير أم الشعور

مقـادير أم الشعور

نصف كيلو من الدقيق

خمس بيضات

ربع كوب لبن قابل للزياده حسب الاحتياج

رشـه ملح

٢معلقه صغيره من الفانيلا

معلقه صغيره من البيكنج باودر

طريـقه تحضير أم الشعور

يتم دمج المكونات الجافه كلها مع بعضها…والمكونات السائله من الممكن ضربها في الخلاط مع بعضها..او وضعها بشكل مباشر علي الخليط الجاف..

نستمر في العجن لحين الوصول لعجين متجانس وقوي جدا، ويتم تقسيم العجين لخمس او ست اجزاء حسب الحجم المرغوب لديكم..

نقوم بفردها علي ماكينه المكرونه حتي يتم الحصول على شكل مقارب للشعريه السميكه.

نقوم برش الدقيق عليها ومن ثم نخلها من الدقيق حتي نتخلص من كل الدقيق الزائد

نضع الشعريه في صينيه مع اضافه كوب السمن السائح علي الشعريه..

التسويـه..

بالفرن علي درجه حراره عاليه بالرف الاوسط

ولما اطرافها تتحمر نفتح عليها الشوايه لحين الحصول علي اللون المطلوب..

عند خروجها يتم تشريبها بشربات بارد تقيل مثل شربات الكنافه

