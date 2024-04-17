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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بتاع زمان.. طريقة تحضير بسكويت نواعم

بسكويت
بسكويت

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها منشورا جديدا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  بطريقة تحضير البسكويت النواعم بدون بيض بطعم وقوام النواعم بتاع زمان .

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مكونات بسكويت نواعم
 

- كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- كوب ونصف دقيق

- ٤ ملاعق كبيرة نشا

- ٣/٤ كوب سكر بودر

- ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

طريقة تحضير بسكويت نواعم 

1. في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر حتى تصبح قوامها خفيفا وكريمي

2. ضيفي الفانيليا والملح وواصلي الخلط.

3. ضيفي الدقيق والنشا وامزجي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة لينة.

4. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية فرن مبطنة بورق الخبز.

5. قومي بتسطيح كل كرة برفق باستخدام شوكة، او ممكن استخدام ماكينة البيتفور أو القمع للتشكيل 

6. ادخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٠-١٢ دقيقة أو حتى تصبح البسكويت ذهبي اللون، ومن الممكن فتح الشوايه اخر دقيقتين ليأخذ اللون الذهبي.

7. اتركي البسكويت يبرد قليلًا قبل التقديم.

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