بدون ماكينة.. طريقة تحضير الآيس كريم السريع

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير الأيس كريم في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير الآيس كريم

مقادير الآيس كريم

٢ كوب فراولة مجمدة

‎كوب كريمه خفق أو ( كيس كريم شانتيه او كوب حليب وعليه نصف كوب قشطه )

‎كوب سكر ممكن اقل حسب الرغبه

‎لعمل صوص الفراوله

‎كوب فراوله مقطع

‎نصف كوب سكر

‎طريقه الايس كريم

‎في محضره الطعام هنضيف الفراوله المجمده والسكر ونضربهم جيدا

ثم ضعي الكريمه بالتدريج مع استمرار الخفق لحد لما تنعم خالص

وفي حاله استخدام كريم شانتيه يرجي مرعاه طريقه عمله كما موضح علي العبوه يعني يتم اضافه اليه ماء او حليب حسب الرغبه

‎واخيرا نضعها في قالب في الفريزر لمده ٤ ساعات

‎لعمل صوص الفراوله

‎ضيفي الفراوله والسكر في طاسه علي نار فوق المتوسط مع استمرار التقليب لمده خمس دقايق

‎يقدم الصوص مع ايس الكريم