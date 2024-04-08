أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

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شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير البصارة المصرية بخطوات بسيطة لأخر أيام رمضان .

مكونات البصارة

- 1 كوب فول مدشوش مقشر ومقطع

- 1 بصلة متوسطة، مقطعة أرباع

- 3 فصوص ثوم

- 1/4 كوب بقدونس مفروم

- 1/4 كوب شبت مفروم

- 1/4 كوب كزبرة طازجة، مفرومة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/4 ملعقة صغيرة كمون

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/4 ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة

- 1 ملعقة كبيره نعناع مجفف

- 2 بصل مقلي للزينة

طريقة تحضير البصارة

1. في قدر على النار، ضيفي الفول، الخضار، البصل والثوم، ثم ضعي 3 أكواب من الماء، وحركي جيدًا، واتركيه على النار لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

2. بعد أن تنضج المكونات على النار، ضعي النعناع والبهارات مع الملح في الخلاط واخلطيهم جيدًا.

3. أعيدي الخليط إلى النار واتركيه حتى يغلي مع التحريك المستمر.

4. نسكب البصارة في الأطباق ونزينها بالبصل المقلي