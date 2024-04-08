عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

.

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

بصارة
بصارة

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير البصارة المصرية بخطوات بسيطة لأخر أيام رمضان .

txt

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

txt

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

مكونات البصارة

- 1 كوب فول مدشوش مقشر ومقطع

- 1 بصلة متوسطة، مقطعة أرباع

- 3 فصوص ثوم

- 1/4 كوب بقدونس مفروم

- 1/4 كوب شبت مفروم

- 1/4 كوب كزبرة طازجة، مفرومة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/4 ملعقة صغيرة كمون

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/4 ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة

- 1 ملعقة كبيره نعناع مجفف

- 2 بصل مقلي للزينة

طريقة تحضير البصارة 

1. في قدر على النار، ضيفي الفول، الخضار، البصل والثوم، ثم ضعي 3 أكواب من الماء، وحركي جيدًا، واتركيه على النار لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

2. بعد أن تنضج المكونات على النار، ضعي النعناع والبهارات مع الملح في الخلاط واخلطيهم جيدًا.

3. أعيدي الخليط إلى النار واتركيه حتى يغلي مع التحريك المستمر.

4. نسكب البصارة في الأطباق ونزينها بالبصل المقلي

البصارة مكونات البصارة طريقة تحضير البصارة فول أكلات غير مكلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

دعاء ليلة القدر 29 رمضان باسم الله الأعظم.. ردده وسترى العجب في حياتك

موضوعات متعلقة

بفستان لافت.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها | شاهد

فستان جريء.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بأقل التكاليف.. طريقة تحضير أم علي

بدون مكياج.. أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كجوال.. شاهد

إطلالة بسيطة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

في اليوم العالمي للصحة.. مشروبات خارقه تساعد على التخسيس

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

ترشيحاتنا

توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت نما.. صور

دعاء آخر ليلة في رمضان.. تفتح لك الأبواب المغلقة

تحذير لمستخدمي آيفون.. إعداد غامض يتم تشغيله تلقائيًا

رويترز: مصرع 3 عناصر لحزب الله في غارة إسرائيلية على قرية السلطانية

تأهبوا واحذروا|العالم الهولندي يثير الجدل من جديد.. زلزال عنيف خلال عيد الفطر

طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

لوك كاجوال.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر جديد.. منة عرفة تبهر متابعيها | شاهد

قفطان جديد.. درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ