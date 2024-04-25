من غير أدوية.. 9 طرق طبيعية للتخلص من الحموضة

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الحموضة المستمرة والمزعجة، حيث يمكن أن يصاب الشخص بالحموضة للعديد من الأسباب على مدار اليوم.

لذلك نقدم لك أبرز الحلول الطبيعية للتخلص من الحموضة وفقا لبعض التقارير الطبية .

طرق طبيعية لعلاج الحموضة

١- النوم على الجانب الايسر سوف يقضي على ٧١٪؜ من الحموضة

٢- النوم على مخدة عالية على جنبك الشمال .

٣- آخر طعام قبل النوم ب 3 ساعات ع الأقل .

٤- لا يفضل تناول البصل في الليل لتجنب الحموضه والانتفاخ

٥- ضبط الوجبات بحيث تكون بسيطة ومتعددة.

٦- ضبط وزنك لأن الحموضة تزيد مع زيادة الوزن والسمنة .

٧- قلل أكل النشويات فالحموضة تزيد مع القمح ومنتجاته والسكر ومنتجاته .

٨-الكافيين لأن الحموضة تزيد مع القهوة والشاى .

٩- المشروبات الغازية لأن الحموضة تزيد مع المشروبات الغازية .

