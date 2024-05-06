طقس شم النسيم.. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تشهد انخفاضات فى قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن مصادر الكتل الهوائية معظمه قادم من جنوب أوروبا، موضحة أن الأجواء ربيعية فى معظم محافظات الجمهورية، كما أن الصغري فترة الليل تصل ما بين ال16 إلى 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبالتالي الأجواء مائلة للبرودة خاصة فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم نشاطا للرياح فى بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومناطق من جنوب للبلاد غير مثير للرمال والأتربة، يساعد على الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم على أغلب المحافظات الساحلية.