أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين 6 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و 47.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و 59.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.80 جنيه للبيع، 12.76 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.13 جنيه للبيع، و 155.41 جنيه للشراء.