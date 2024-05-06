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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6 مايو 2024

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين 6 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

 

سعر الدولار رسميا في مصر يوم الإثنين

عقوبات الاتجار في الدولار بالسوق السوداء وفقاً للقانون

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين

 

سعر الدولار اليوم 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و 47.88 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و 59.90 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.80 جنيه للبيع، 12.76 جنيه للشراء.

 

 سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.13 جنيه للبيع، و 155.41 جنيه للشراء.

الدولار العملات العملات العربية اخبار التوك شو دولار

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