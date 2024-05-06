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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار رسميا في مصر يوم الإثنين

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم الاثنين 6 مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 47.99 جنيه للشراء و48.09 جنيه للبيع 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  قطر الوطني QNB نحو 47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع . 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك ( العقاري المصري العربي ، الاستثمار العربي، مصر، الإسكندرية، العربي الإفريقي، قناة السويس، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني  ) نحو 47.90 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.89 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، البركة، HSBC) نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات) نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 

يقدّم  مصرف أبوظبي الإسلامي  أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 48.10 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية. 

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

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سعر الدولار رسميا في مصر يوم الإثنين


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