عبد الغفار يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بسرعة استكمال أعمال التطوير

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف على آخر المستجدات.

الوصف الوظيفي للمستشفى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بالاستماع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 464 سريراً، منها 398 سرير إقامة داخلية و66 سرير رعاية، بالإضافة إلى 11 سرير استقبال وطوارئ، و11 غرفة عمليات، و18 حضانة، و31 جهاز غسيل كلوي.

وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي

وأشار إلى أن الوزير تفقد عدداً من الأقسام الطبية الرئيسية، شملت معمل البكتيريا، حيث تأكد من توافر الأجهزة الطبية اللازمة، ومعمل أمراض الدم، وبنك الدم، مشددا على ضرورة توفير كافة الأجهزة الحديثة، كما تأكد من وجود جهاز فصل البلازما، كما تفقد مخزن الدم وقسم الأشعة المقطعية، واطمأن على توافر الكوادر الفنية المدربة.

وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي

ولفت المتحدث الرسمي ، إلى الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التطوير، والتي تشمل المعامل المركزية والصيدليات وبنك الدم، إلى جانب وحدة الرعاية المركزة الجديدة بسعة 11 سريراً، كما انتهت أعمال تطوير قسمي التعقيم المركزي والمغسلة، تمهيداً لدخولهما الخدمة خلال ثلاثة أشهر.

وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي

رافق الوزير في جولته كل من: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بهيئة التأمين الصحي، والدكتور محمود مجاهد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة، والدكتورة دينا صبحي مدير المستشفى، والدكتور محمد صلاح مدير العيادات بالمستشفى.