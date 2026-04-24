الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عاجل.. البحوث الفلكية تسجل هزة أرضية ثانية بقوة 5 درجات شمال مرسى مطروح

إسلام خالد

​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، عن تسجيل هزة أرضية وقعت في منطقة البحر المتوسط، على بعد 407 كيلومترات شمال مدينة مرسى مطروح.

​وأوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت الهزة في تمام الساعة 10:58:19 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

تفاصيل الهزة الأرضية

ووفقاً للبيانات الفنية التي أصدرها المعهد، فقد بلغت قوة الهزة 5 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 26.78 كم تحت سطح الأرض.

وأشار  الإحداثيات أن الهزة وقعت عند خط عرض 34.90 شمالاً، وخط طول 26.23 شرقاً.

الخسائر والإصابات:

وطمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية المواطنين، مؤكداً أنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة داخل الأراضي المصرية، كما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذا الحادث.

​يذكر أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على مدار الساعة لمتابعة النشاط الزلزالي في المنطقة، وتزويد الجهات المختصة بالبيانات الفورية لضمان السلامة العامة.

هزة أرضية مرسى مطروح الشبكة القومية لرصد الزلازل

