أجواء ربيعية| تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في يوم شم النسيم.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في يوم شم النسيم.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد أجواء ربيعية في مختلف أنحاء الجمهورية وقيم درجات الحرارة في محافظات الجمهورية أقل من المعدلات الطبيعية ".

وتابعت منار غانم :" درجة الحرارة العظمى على القاهرة 28 درجة ونتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بما يسحب في تواجد السحب المنخفضة ".

وتابعت منار غانم :" نشهد أجواء ربيعية بامتياز فترة النهار ونشهد برودة في فترة الليل ودرجة الحرارة الصغرى منخفضة في المحافظات الشمالية والمناطق المفتوحة، والصغرى في القاهرة بين 16 و 17 درجة ".

وأكملت منار غانم :" الأماكن الساحلية تشهد ارتفاع أمواج يصل لـ 2 و2.5 متر وهذا الامر غير مناسب للتنزه والسباحة ".