برلمانية: تنشيط السياحة الداخلية بوابة لتعظيم إيرادات القطاع وجذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام السابق، يعكس أهمية مواصلة تطوير السياسات السياحية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تنشيط السياحة الداخلية باعتبارها أحد المسارات الداعمة لاستدامة النشاط السياحي، وتعزيز قدرة المنشآت على العمل على مدار العام.

وقال جابرفي تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تنشيط السياحة الداخلية لا يقتصر على تشجيع المصريين على زيارة المقاصد السياحية، بل يمتد إلى دعم الفنادق وشركات السياحة والمطاعم ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي، والحفاظ على فرص العمل، وخلق طلب مستمر على الخدمات السياحية بعيدًا عن المواسم التقليدية.

برامج سياحية تناسب مختلف شرائح المجتمع

وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في تقديم برامج سياحية متنوعة بأسعار تنافسية يمكن أن يشجع مزيدًا من الأسر والشباب على زيارة المقاصد المصرية، لافتًا إلى أهمية تطوير برامج قصيرة خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، وربط المدن الكبرى بالمناطق السياحية من خلال رحلات منظمة وخدمات نقل مناسبة.

وأضاف أن التعاون بين الفنادق وشركات السياحة ومنظمي الرحلات يمكن أن يتيح عروضًا متكاملة تشمل الإقامة والانتقالات والأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يرفع معدلات الإشغال ويعزز الاستفادة من الإمكانات السياحية المتاحة.

توزيع الحركة السياحية على مدار العام

وأشار جابر إلى أن أحد التحديات التي تستحق الاهتمام يتمثل في تفاوت الإقبال على بعض المقاصد السياحية بين المواسم، مؤكدًا أهمية تطوير منتجات سياحية قادرة على جذب الزائرين طوال العام، مثل السياحة الثقافية والبيئية والرياضية وسياحة المؤتمرات.

وشدد على ضرورة توظيف الفعاليات الثقافية والرياضية والمهرجانات المحلية في الترويج للمقاصد المختلفة، بما يدعم حركة السياحة الداخلية ويشجع في الوقت نفسه على جذب الزائرين من الخارج.

الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية

وأكد عضو مجلس النواب أن تعظيم العائد السياحي يتطلب استمرار تطوير الطرق ووسائل النقل والخدمات العامة المحيطة بالمقاصد السياحية، إلى جانب تحسين جودة المنشآت والخدمات وتيسير الوصول إلى المعلومات والحجوزات إلكترونيًا.

ولفت إلى أهمية تشجيع الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الترفيهية والخدمات السياحية المكملة، مع توفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في إثراء تجربة الزائر وتوفير فرص عمل جديدة.

السياحة رافد للتنمية المحلية

واختتم النائب أحمد جابر بالتأكيد على أن ربط السياحة بالتنمية المحلية يمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستفادة الاقتصادية من القطاع، من خلال دعم المنتجات والحرف التقليدية والمطاعم والأنشطة الثقافية، بما يعزز دخول المجتمعات المحلية في المنظومة السياحية.

وأضاف أن استمرار نمو الإيرادات السياحية يتطلب تنويع الأسواق والمنتجات، وتحسين جودة التجربة السياحية، وتعزيز التكامل بين السياحة الداخلية والوافدة، بما يدعم تنافسية المقصد المصري ويزيد مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.