برلمانية: تمكين المرأة والشباب بوابة جديدة لزيادة عوائد السياحة المصرية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام السابق، يعكس أهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة استثمار هذا النمو في إطلاق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الأنشطة السياحية المختلفة.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تعظيم العائد السياحي لا يرتبط فقط بزيادة أعداد السائحين، بل يتطلب بناء منظومة سياحية أكثر تنوعًا وقدرة على استيعاب شرائح مختلفة من الزائرين، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات ومنتجات تعكس الهوية المصرية وتلبي احتياجات الأسواق السياحية المتنوعة.

المشروعات الصغيرة فرصة لتعزيز العائد السياحي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والمأكولات المحلية والخدمات الترفيهية يمكن أن يسهم في تنويع التجربة السياحية، وزيادة الإنفاق داخل المقاصد المصرية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من عوائد القطاع.

وأضافت أن تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل والتدريب والتسويق الإلكتروني يمثل خطوة مهمة لتحويل المقومات التراثية والثقافية إلى أنشطة اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل وتحقيق دخل مستدام.

المرأة والشباب في قلب التنمية السياحية

وشددت العسيلي على أهمية توسيع فرص مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل السياحي، من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، ودعم المبادرات الريادية، وتيسير إقامة المشروعات المرتبطة بالضيافة والإرشاد السياحي والخدمات الرقمية والترويج للمقاصد المصرية.

وأكدت أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في المحافظات التي تمتلك مقومات سياحية متنوعة.

الترويج للمقاصد غير التقليدية ضرورة

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية التوسع في الترويج للمقاصد السياحية الأقل شهرة، وعدم قصر الحملات الترويجية على الوجهات التقليدية، بما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق جغرافي أوسع، ويدعم التنمية الاقتصادية بالمناطق المختلفة.

واختتمت العسيلي بالتأكيد على أن الحفاظ على نمو الإيرادات السياحية يتطلب تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مع الاهتمام بجودة الخدمات والاستدامة البيئية والثقافية، بما يعزز جاذبية مصر للسائحين ويدعم زيادة العائد الاقتصادي للقطاع.