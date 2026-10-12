وكيل سياحة النواب: التعاون والرقابة ضرورة بقطاعي السياحة والطيران لمواجهة التقصير

أكد النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة السياحة واللجنة خلال دور الانعقاد الثاني في كل الملفات التي تمثل أولوية للمواطن بقطاع السياحة بمساراته المختلفة.

جاء ذلك فى ضوء انعقاد اللجنة اليوم برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، لمناقشة خطط عمل وزارتي السياحة والطيران خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

معالجة أي ملاحظات

وأضاف أن قطاع السياحة به ملفات كثيرة تتماس مع المواطن سواء السياحة الداخلية والرحلات الخارجية كالحج والعمرة والسائح الذي يأتى من الخارج بمختلف الجنسيات ومن ثم المتابعة والرقابة تمثل أولوية في دور الوزارة لمعالجة أي ملاحظات وهو الأمر المنوط باللجنة العمل عليه مع الوزارة حرصا على مصلحة المواطن والسائح معا لمعالجة أى تقصير يتم رصده.

كما تطرق أيضا لأهمية التعاون في ترجمة التوصيات التي تصدر من اللجنة لقرارات على أرض بما يخدم القطاع ككل، مشيرا إلى أن قطاع الطيران يحقق إنجازات ملموسة ومن ثم العمل على دعمها ضرورة أيضا من أجل تحقيق نتائج أفضل بما يخدم هذا القطاع الحيوي.

وتناول الاجتماع استعراض خطط الوزارتين ومستهدفاتهما خلال المرحلة المقبلة، في إطار متابعة اللجنة لملفات السياحة والطيران المدني، والوقوف على أولويات العمل في القطاعين.