حقوق الإنسان بالنواب ترسم خريطة تحركاتها.. خطة جديدة للتشريع والرقابة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أولى اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة وتحديد أولويات تحركاتها التشريعية والرقابية والحقوقية خلال المرحلة المقبلة.

خطة عمل لتطوير المنظومة الحقوقية

وجاء الاجتماع عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، وشهد مناقشة محاور خطة العمل المقترحة في ضوء اختصاصات اللجنة، ودورها في متابعة ملف حقوق الإنسان ودراسة التشريعات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وتستهدف الخطة تنظيم أولويات اللجنة وأنشطتها خلال دور الانعقاد الحالي، بما يدعم جهود ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الحقوق والحريات العامة، ومتابعة الملفات الحقوقية ذات الأولوية.

تطوير التشريعات وتعزيز التواصل مع المؤسسات

وتطرقت المناقشات إلى أهمية دعم تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتوسيع قنوات الحوار والتواصل مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية، بما يسهم في متابعة القضايا الحقوقية وتعزيز التنسيق بشأنها.

ومن المنتظر أن تمثل خطة العمل إطارًا محددًا لتحركات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، بما يضمن توجيه جهودها التشريعية والرقابية نحو الملفات ذات الأولوية.

حضور أعضاء اللجنة

وشهد الاجتماع حضور النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، والدكتور محمد فريد، أمين السر، إلى جانب السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبة ماريانا عبدالشهيد، والدكتورة ماريز إسكندر، والنائب محمد سلطان، والدكتور جرجس لاوندي، والنائبة روان النحاس.