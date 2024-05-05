رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس، منها سقوط أمطار واضطراب في حركة الملاحة البحرية، ورياح محملة بالرمال والأتربة، وحالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد هذه الفترة.

وحذر خبراء الأرصاد من ظواهر جوية مؤثرة في طقس اليوم وغدا مؤكدين انخفاض درجات الحرارة، بالاضافة الى بيان هيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد ، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة اليوم، وقالت أن اليوم يشهد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة مئوية.



