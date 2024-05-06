رحيل 3 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم بينهم لاعب أجنبي| من هم

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" تفاصيل رحيل 3 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم بينهم لاعب تونسي خسر فيه النادي 2 مليون دولار".

وجاء في التقرير أن الكابتن مدحت شلبي المحلل الرياضي، قال إن هناك معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن هناك 3 لاعبين سيرحلون في الصيف المقبل عن النادي الأهلي.

وأشار إلى أن من ضمن الراحلين اللاعب موديست مهاجم النادي الأهلي الذي حمل النادي أموال كثيرة، ولم يقدم أي مستوى بالفريق.

وأوضح أن اللاعب الثاني هو التونسي محمد كريستو، وأن الأهلي خسر فيه 2 مليون دولار، وذلك لآن اللاعب سيصبح فوق السن، وأن اللاعب الثالث هو الحارس محمود الزنفلي بعد تألق مصطفى شوبير وعودة محمد الشناوي لن تجدد الإعارة اللاعب.