أحمد حسن: طبيب الأهلي يحرم نجم الفريق من المشاركة في نهائي إفريقيا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، استبعاد النادي الأهلي للاعبه أحمد عبد القادر من المشاركة في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: |تقرير طبيب الأهلي يحرم أحمد عبد القادر من المشاركة في مباراتي النهائي الإفريقي".

وتعرض عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت يوم 1 مايو، على استاد برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.