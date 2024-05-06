جيش الاحتلال يطلب من سكان شرق رفح الفلسطينية الإخلاء الفوري

أعلن جيش الاحتلال، أنه يشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة “إنسانية موسعة”، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له إن الجيش “يوسع المنطقة الإنسانية في المواصي والتي تشمل مستشفيات ميدانية وخيماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات”.

جيش الاحتلال: نوسع رقعة المساعدات!

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: “كما يسمح الجيش بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع”.

وتابع متحدث جيش الاحتلال: “بناء على موافقة المستوى السياسي يدعو الجيش السكان المدنيين القابعين تحت سيطرة حماس إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة. هذه العملية ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت”.