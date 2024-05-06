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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع قرب اجتياحها.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر خريطة إخلاء أحياء رفح

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورات والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خلال دعوته سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بإخلاء أحيائها مؤقتًا.

وبدأ الجيش الإسرائيلي بإسقاط منشورات في شرق رفح، وإرسال رسائل نصية، وإجراء مكالمات هاتفية للفلسطينيين لإبلاغهم بتعليمات حول المناطق التي يجب إخلاؤها، والطرق التي يجب اتباعها إلى منطقة إنسانية معينة.

وينطبق أمر الإخلاء فقط على بعض الأحياء الشرقية لرفح في الوقت الحالي، وليس على المدينة بأكملها في جنوب غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة توضح المناطق، موضحًا أنه "يوسع المنطقة الإنسانية في المواصي والتي تشمل مستشفيات ميدانية وخيماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات. كما يسمح الجيش بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع".

ولا يزال معبر كرم أبو سالم مع جنوب قطاع غزة مغلقا في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته حركة حماس أمس على القوات الإسرائيلية في المنطقة، لكنه قد يُفتح بعد تقييم جديد للوضع.

خريطة الإخلاء
جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة رفح

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