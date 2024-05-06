تزامنا مع بدء الإخلاء.. تحذير من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في رفح

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين النازحين في رفح من العودة إلى شمال غزة أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وقبل قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا عاجلاً دعا فيه سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى إخلاء الأجزاء الشرقية، ووجههم للانتقال إلى ما يطلق عليه “منطقة إنسانية موسعة” في المواصي وخان يونس.

جيش الاحتلال يوسع المنطقة الإنسانية!

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له إن الجيش “يوسع المنطقة الإنسانية في المواصي والتي تشمل مستشفيات ميدانية وخيماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات. كما يسمح الجيش بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع”.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: “بناء على موافقة المستوى السياسي يدعو الجيش السكان المدنيين القابعين تحت سيطرة حماس إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة. هذه العملية ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت”.

وتابع أدرعي: “يدعو الجيش سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المناطق الإنسانية الموسَّعة، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية”.