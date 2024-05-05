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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحماس يكشف آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

كشف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، أخر تطورات المفاوضات على الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن التفاوض حاليا على المدنيين والأطفال والنساء،  ونريد وقف الجوع والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار اهم شيء حاليا. 
وأضاف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، أن إغلاق مكتب حركة حماس في قطر عار عن الصحة وليس صحيحا، مستدركا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتيناهو سيد من يلعب بالاتفاقيات.
وأكمل موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، أن الورقة الأمريكية التي قالت واشنطن أن اسرائيل وافقت عليها رفض نتنياهو مناقشتها؟.

 

 

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