مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يكشف ملامح الهدنة في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، إن مجـ ازر الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة من قصف جوي ومدفعي على كل مناطق قطاع غزة بما فيها رفح.

وأضاف الشوا في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة اي تي سي، ان هناك اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى يوميا في رفح، هذا ولم يتم الاجتياح فكيف إذا تم؟ وانه لا يوجد مكان امان في رفح ولا في غير رفح ولا يوجد أي مكان لوضع خيمة.



وأوضح ان وقف إمدادات الماء والغذاء والدواء عن قطاع غزة مع نقص المساعدات الإنسانية، يفاقم من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار إلى أن الكارثة ستتفاقم أكثر اذا تم اجتياح رفح وسنشهد مجـ ازر لم تحدث في التاريخ وسيكون الوضع اصعب من مدينة غزة وخان يونس بسبب الأعداد الكبيرة التي نزحت إلى رفح وبسبب توقف المساعدات لأن رفح هي بوابة قطاع غزة، فضلاً عن وقف دخول مساعدات الإنسانية عن طريق معبر كرم ابو سالم فإن الوضع سيكون اشد سوءا.