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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تسلمت رد حماس.. إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات هدنة غزة

غزة
غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غرة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حماس على مقترح الاتفاق.

ونقلت  القناة الـ"12" الإسرائيلية، عن مسؤولين، قولهم إن فرص التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "منخفضة جدًا".

وأعلنت حركة "حماس" في بيان رسمي اليوم، انتهاء جولة مباحثات هدنة غزة في القاهرة، مشيرة إلى مغادرة وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية " عن مصادر مصرية، أن وفد حماس غادر إلى قطر؛ للتشاور، على أن يعود إلى القاهرة، الثلاثاء؛ لاستكمال المفاوضات. 

وذكر بيان "حماس": "وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".

وتابع: "تؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

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