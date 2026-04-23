نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة تجمع بين الجلد والجينز في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية جمعت بين الجرأة والبساطة في أجواء هادئة بجانب حمام السباحة.

وخطفت نانسي عجرم الأنظار بارتدائها جاكيت جلدي باللون الأسود بتصميم واسع بدون أكمام، ما منح إطلالتها طابعًا قويًا ومختلفًا، خاصة أن خامة الجلد أضافت لمسة جريئة تعكس شخصية لافتة في عالم الموضة.

ونسّقت الجاكيت مع بنطلون جينز فاتح بقصة مستقيمة، في مزيج جمع بين حدة الجلد وهدوء الدنيم، ليخلق توازنًا واضحًا في الإطلالة، إلى جانب اختيارها نظارة شمسية كبيرة بإطار عصري أضفت لمسة غامضة وجذابة.

واكتملت الإطلالة بحذاء بكعب متوسط بتصميم يجمع بين الأبيض والأسود، مع اعتمادها تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي وبسيط، ما منح اللوك لمسة ناعمة خففت من جرأة العناصر الأخرى، ليظهر في النهاية بإطلالة متوازنة تجمع بين القوة والأنوثة

