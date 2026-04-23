ميريهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية في لوس أنجلوس خلال مهرجان هوليوود للفيلم العربي

خطفت الفنانة ميريهان حسين الأنظار بإطلالة أنيقة بطابع كلاسيكي خلال تواجدها في لوس أنجلوس، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

ونشرت ميريهان مجموعة صور عبر حسابها على “إنستجرام” من أجواء ختام المهرجان، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة في شوارع المدينة، حيث ارتدت بدلة باللون النبيتي مع تسريحة شعر مرفوعة، ما أضفى على مظهرها لمسة كلاسيكية لافتة.

وشهدت دورة المهرجان هذا العام تطورًا في محتواها، إذ تضمنت للمرة الأولى عرض عدد من الأفلام الوثائقية، إلى جانب استمرار برنامج “أصوات من لوس أنجلوس” للعام الثاني، في إطار توسيع الفعاليات الفنية والثقافية.

على صعيد آخر، ظهرت ميريهان حسين كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل درش، الذي قام ببطولته مصطفى شعبان، وشارك ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

وحقق المسلسل تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر قوائم البحث على جوجل، خاصة مع إشادة الجمهور بأداء أبطاله وأحداثه