ميريهان حسين تتألق بالأصفر اللافت.. شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

ميريهان حسين في أحدث ظهور

ظهرت ميريهان حسين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأصفر المصنوع من القماش الشيفون الذي لا يحمل أي تطريزات.

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي.

أما من الناحية الجمالية، بدت ميريهان حسين بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.