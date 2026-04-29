آمال محمود: تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة لدعم التنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي بالإسماعيلية

أكدت آمال محمود، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مجلس سيدات الأعمال بالمحافظة، أن تمكين المرأة اقتصاديًا لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.



وأوضحت أن سيدات الأعمال في الإسماعيلية يمتلكن قدرات كبيرة وخبرات متنوعة تؤهلهن للمساهمة بقوة في دعم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تقودها المرأة.



وقالت إن مجلس سيدات الأعمال يعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم الفني والتدريبي للسيدات، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوسع، بما يعزز من فرص النجاح والاستدامة، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.



واختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المرأة، وتمكينها من أداء دورها الكامل في بناء الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة.