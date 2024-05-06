إدارة حدائق الحيوان: إقبال جماهيري كبير مع بداية يوم شم النسيم

أكد محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن حدائق وزارة الزراعة تتمثل في حديقة الأسماك بالزمالك وحديقة الحيوان بالإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ .

وقال جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حدائق الحيوان جاهزة لاستقبال المواطنين مع بداية شم النسيم ".

وأضاف:" حدائق الحيوان بالمحافظات تشهد إقبال جماهيري كبير مع بداية شم النسيم و نوفر أماكن لوضع القمامة وعمال نظافة متواجدين داخل الحدائق باستمرار للحفاظ على نظافة الحدائق في يوم شم النسيم ".

واكمل :" استعدادات مكثفة داخل الوزارة من أجل تلافي أي مشاكل خلال يوم شم النسيم ".